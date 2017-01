Arexpo: pubblicato bando internazionale per masterplan area Expo

Milano, 3 gen. (askanews) - E' stato pubblicato sul sito di Arexpo il testo del bando di gara internazionale per la selezione dell'operatore tecnico, economico e finanziario che supporterà la società nella redazione del masterplan e nello sviluppo dell'area che ha ospitato l'Expo del 2015. Il bando, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, è un passo avanti del progetto per la realizzazione del "Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione: l'area, di oltre un milione di metri quadri, ospiterà le sedi dello Human Technopole e il Campus delle facoltà scientifiche dell'Università degli Studi di Milano.

Secondo Arexpo, società proprietaria dell'area, Human Technopole e il campus dell'università "costituiranno importanti elementi di attrazione per le numerose imprese nazionali e internazionali di primario standing che hanno già manifestato il loro interesse per insediarsi in questa area. Il progetto manterrà la superficie a parco di 440mila metri quadri. Arexpo "intende quindi selezionare un operatore economico con il quale realizzare una partnership per la rigenerazione dell'area, attraverso un contratto misto di appalto e concessione" si legge in una nota della società.

