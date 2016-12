Milano, 23 dic. (askanews) - Il Cda di Arexpo ha approvato le linee guida del bando internazionale per la selezione dell'operatore tecnico, economico e finanziario che supporterà la società nella realizzazione del masterplan dell'ex area Expo. Al Consiglio hanno partecipato anche i due nuovi componenti nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in seguito alla recente entrata del Mef nel capitale azionario della Società. Il testo completo del bando sarà pubblicato sul sito di Arexpo il 3 gennaio 2017.

"La selezione dell'operatore che ci aiuterà nella redazione del masterplan dell'area è un importante passo avanti nello sviluppo del progetto del "Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione" che sarà realizzato sul sito dove si è svolta l'Esposizione Universale del 2015. I tempi che avevamo annunciato - ha spiegato l'Ad di Arexpo, Giuseppe Bonomi - sono stati quindi rispettati. Abbiamo comunque ritenuto opportuno pubblicare il bando dopo il periodo delle festività per potergli dare maggiore visibilità, soprattutto rispetto agli operatori internazionali. Siamo infatti convinti che un progetto così rilevante per il nostro territorio e per l'intero Paese susciti un interesse che supera i confini nazionali".