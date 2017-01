Milano, 23 gen. (askanews) - Sarebbe di due morti e un ferito il bilancio di un doppio incidente stradale "per tamponamenti multipli" avvenuti poco dopo le 15 tra i chilometri 132 e 134, nei due sensi di marcia, della A21, l'autostrada Torino-Piacenza. Ne ha dato notizia l'Azienda emergenza urgenza della Lombardia (Areu), spiegando che due persone sono decedute nell'incidente avvenuto sulla carreggiata in direzione Sud dove tre mezzi pesanti si sono ribaltati e uno dei tre è uscito di strada. La persona rimasta gravemente ferita sarebbe invece coinvolta nel tamponamento di un'automobile contro un camion sulla carreggiata in direzione Nord.