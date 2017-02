Milano, 7 feb. (askanews) - Presentata oggi una mozione regionale del gruppo Lega Nord relativa alla reintroduzione dell'esenzione del pagamento del ticket d'accesso ad area C del Comune di Milano ai veicoli alimentati a metano, GPL e bifuel. "L'amministrazione comunale di Milano - è intervenuto il vicecapogruppo della Lega Nord al Pirellone, Jari Colla - ha deciso di introdurre l'ennesima tassa a carico dei cittadini milanesi e lombardi, priva di ogni finalità di tutela ambientale. Anzi, il provvedimento della Giunta Sala penalizza proprio quei veicoli caratterizzati dal minore impatto ambientale".

"Mentre Regione Lombardia da tempo sta investendo per favorire la diffusione dei mezzi alimentati con metano o gpl, anche attraverso specifiche misure incentivanti, il Comune di Milano incomprensibilmente ha cancellato l'esenzione dal pagamento dell'Area C per questi veicoli. Con la mozione presentata oggi invitiamo il Comune di Milano a fare marcia indietro e a ripristinare l'esenzione dal pagamento del ticket d'accesso ad area C per i mezzi alimentati a metano, GPL e bifuel e invitiamo l'assessore regionale Terzi a proseguire con le iniziative di sostegno a questi veicoli più efficienti dal punto di vista ambientale".