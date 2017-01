Milano, 25 gen. (askanews) - "Dei sei attori invitati a raccontare le loro esperienze, cinque sono lombardi: l'amministrazione di Seregno, Mantova e, in provincia di Milano, l'Istituto comprensivo statale 'Don Milani' di Locate di Triulzi, l'Istituto comprensivo statale 'Ungaretti' di Melzo e l'esperienza salesiana del CNOS ad Arese". Lo afferma l'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, Valentina Aprea a margine dell'evento Apple Education Leadership Summit 2017 di Londra.

"Apple ha riconosciuto - ha commentato l'assessore Aprea - che gli apprendimenti del sistema lombardo costituito da scuole statali, scuole paritarie e Centri di Formazione Professionale sono diventati più accessibili, mirati e personalizzati, grazie alle nostre politiche di promozione della cultura digitale nei percorsi educativi". "Questo riconoscimento - ha proseguito Aprea - ci conferma anche la bontà della decisione di rendere strutturali queste politiche, attraverso una legge regionale che li eleva a componente essenziale della nostra visione moderna degli apprendimenti".

"Grazie al progetto Generazione Web Lombardia - ha detto ancora Aprea - abbiamo finanziato interventi formativi per sviluppare le competenze digitali degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative del II ciclo. Ci siamo rivolti a scuole ed istituti di formazione professionale, che hanno scelto di adottare gli e-book al posto dei tradizionali libri di testo cartacei e che possono contare sull'esperienza di docenti in possesso di competenze digitali. Modificare gli ambienti di apprendimento e aumentare le competenze degli insegnanti e degli studenti nella didattica digitale, sono stati gli obiettivi strategici di fondo che hanno accompagnato il progetto sul quale abbiamo investito circa 45 milioni di euro".

Più di 107mila studenti distribuiti su 688 istituzioni scolastiche e formative, secondo l'assessore, "hanno potuto beneficiare dell'introduzione di attrezzature tecnologiche all'avanguardia. Nel corso degli anni, è stato anche stanziato 1 milione per finanziare con meccanismi premiali le istituzioni scolastiche e formative che hanno saputo realizzare progetti innovativi legati alla didattica digitale. In totale, sono state 23 le scuole premiate da Regione con contributi fino a 50 mila euro".

"Per rendere più efficace e completa la politica di Generazione Web - ha sottolineato l'assessore regionale - Regione Lombardia ha anche investito circa 3 milioni di euro per la formazione digitale degli insegnanti delle scuole lombarde, coinvolgendo 963 scuole riunite in 94 reti per un totale di 14.311 docenti formati".