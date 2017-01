Milano, 2 gen. (askanews) - In Lombardia oltre 74mila persone sono state inserite nel mercato del lavoro con il programma Garanzia Giovani del governo. Lo ha reso noto l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Valentina Aprea. "Le misure del vero contrasto della disoccupazione giovanile sono quelle che favoriscono l'integrazione scuola lavoro e che utilizzano adeguatamente tutte le potenzialità del programma - ha detto l'assessore - in Lombardia sono stati inseriti nel mercato del lavoro 74.385 Neet e sono stati attivati 2.830 contratti di apprendistato duale". Più di mille ragazzi, ha aggiunto, "hanno cominciato l'anno formativo con un contratto in tasca che gli consentirà di acquisire parte delle competenze utili per il conseguimento del titolo in azienda".

"In Regione Lombardia il numero di contratti di lavoro attivati nel programma Garanzia Giovani - ha spiegato l'assessore - uguaglia quello dei tirocini: siamo l'unica Regione dove questo accade. Con una programmazione attenta a finanziare le misure più votate all'inserimento lavorativo e ad incentivare solo tirocini di qualità, siamo riusciti a fare in modo che su 74.385 giovani attivati nel mercato del lavoro, 38.287 fossero assunzioni tramite contratto a tempo indeterminato (9.642), determinato (19.338) e apprendistato (9.307)".