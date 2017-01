Milano, 24 gen. (askanews) - "Esprimo soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Commissione Cultura, del progetto di legge sulla disciplina degli interventi in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo in Regione Lombardia". Così l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, Valentina Aprea, ha commentato l'approvazione della legge n.216, aggiungendo che "L'istituzione scolastica costituisce l'asse lungo il quale si poggia l'esperienza e la formazione dei ragazzi e delle ragazze e, in particolare, è il luogo principale in cui si sviluppano le relazioni e le dinamiche educative degli adolescenti".

"La giunta regionale e il mio assessorato in particolare - ha continuato Aprea - confermano l'impegno a dare piena attuazione agli indirizzi e alle azioni contenute nella legge regionale approvata quest'oggi. Attività che si aggiungono e che qualificano ulteriormente la prevenzione al cyberbullismo, fenomeno dei nostri tempi che rischia di deviare i comportamenti dei nostri studenti e provocare danni alle relazioni fra scuola e famiglia".

"Gli interventi ammessi ai finanziamenti - ha sottolineato l'assessore Aprea - vanno da iniziative di carattere culturale e sociale, all'uso consapevole degli strumenti informatici, fino all'attivazione di programmi di sostegno o recupero per le vittime e per gli autori di questi atti".