Milano, 2 feb. (askanews) - La Corte dei Conti, dopo un'ora e mezza di Camera di Consiglio, ha dato il proprio parere favorevole al Piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Varese. Lo ha riferito in una nota lo stesso presidente della Provincia di Varese, Gunnar Vincenzi. "Approvato il Piano di rientro. Ora possiamo dire che abbiamo salvato la Provincia di Varese dal fallimento. Adesso dobbiamo continuare a lavorare duramente per ripianare il disavanzo e continuare a garantire i servizi ai cittadini" ha commentato Vincenzi.

"In questi due anni ho sentito tanti soloni e improvvisati esperti di bilancio mettere in dubbio il disavanzo che abbiamo ereditato dalla gestione commissariale, ho perfino ricevuto accuse di aver inventato il 'buco' per fini politici. Bene noi abbiamo sempre risposto con i fatti e la Corte dei conti oggi dice che un disavanzo c'era e qualcuno, la mia amministrazione, lo ha scoperto e lo sta risanando. Non mi aspetto le scuse da parte di nessuno, sulla gestione passata lascio ogni giudizio ai cittadini. Sulle eventuali responsabilità stanno lavorando le autorità giudiziarie competenti" ha continuato.