Appalto per riscaldamento in ospedale del Varesotto, 3 denunce

Milano, 16 feb. (askanews) - I finanzieri della compagnia di Gaggiolo, in provincia di Varese, su delega della Procura, hanno denunciato tre persone a conclusione di un'indagine per verificare il regolare adempimento del contratto di appalto Consip destinato alla fornitura di energia ed alla riqualificazione tecnologica dell'impianto termico a servizio degli edifici dell'ospedale di Cuasso al Monte, affidato ad una società della provincia di Milano, per un importo di circa 5 milioni di euro.

L'indagine è nata dalle segnalazioni sulle anomalie nella gestione della fornitura del calore nei locali dell'ospedale. I finanzieri per verificare il corretto assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della società milanese hanno acquisito la documentazione presso l'azienda Ospedaliera del Circolo - Fondazione Macchi - di Varese, sulla convenzione Consip stipulata tra la Fondazione e la società appaltatrice, che aveva come oggetto un contratto di fornitura di energia di 5 anni (dal 01/11/2009 al 31/10/2014).

(segue)