Notificato primo atto citazione, gara per architetture servizio

Milano, 13 feb. (askanews) - La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha notificato il primo atto di citazione per un danno erariale, quantificato in misura superiore ad 1 milione di euro, nell'ambito del procedimento di responsabilità amministrativa istruito per le procedure di gara indette dalla società pubblica Expo 2015 Spa, già oggetto di procedimenti penali nei confronti di funzionari pubblici.

Si tratta della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cosiddette "architetture di servizio" sul sito dell'Esposizione universale, aggiudicato al raggruppamento temporaneo di Imprese (RTC) Impresa di Costruzione Maltauro Spa - Cefla Società Cooperativa.

Le indagini dirette ed effettuate dalla Procura della Repubblica di Milano hanno consentito l'avvio dei paralleli procedimenti di responsabilità erariale con l'ausilio del Nucleo di Polizia Tributaria Milano della Guardia di Finanza, istruiti dalla Procura Regionale Contabile, anche con l'utilizzazione del protocollo d'intesa stipulato con la Procura penale. Sono stati contestati, il danno non patrimoniale all'immagine della società Expo 2015 Spa e il danno patrimoniale da tangente, entrambi addebitati nei confronti di soggetto che all'epoca delle procedure di gara, oggetto di turbativa, rivestiva posizioni di rilievo primario nella gestione della società Expo 2015 Spa, già incise dall'esercizio dell'azione penale.

