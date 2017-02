Milano, 3 feb. (askanews) - Attraverso il suo consorzio di cooperative, Dominus Scarl, avrebbe ottenuto da Nolostand, società interamente controllata da Fiera Milano, appalti del valore complessivo di 18 milioni di euro nel giro di tre anni per l'allestimento di stand fieristici e anche di alcuni padiglioni Expo. Ora Giuseppe Nastasi, personaggio ritenuto dagli inquirenti milanesi "intraneo all'entourage di Matteo Messina Denaro", dovrà scontare in carcere una pena di 8 anni e 10 mesi. A tanto ammonta la condanna che gli è stata inflitta questa mattina dal gup di Milano, Alessandra Del Corvo, al termine del processo in abbreviato sulle presunte infiltrazioni mafiose tra i fornitori di Fiera Milano, società quotata in Borsa con un fatturato annuo di 350 milioni di euro e 600 dipendenti. Il giudice milanese lo ha ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, appropriazione indebita, riciclaggio. A Giuseppe Nastasi e suo padre Calogero (condannato oggi a 3 anni e 8 mesi di carcere) è stata riconosciuta anche l'aggravante di aver agito per favorire Cosa Nostra, così come chiesto dall'accusa.

L'impianto accusatorio del pm della Dda, Paolo Storari, ha dunque retto in giudizio. Secondo il magistrato milanese, Nastasi avrebbe messo in piedi, attraverso consorzio Dominus, una serie di società cartiere, tutte intestate a prestanome, per emettere false fatture e creare fondi neri all'estero. Parte del denaro così accumulato sarebbe poi rientrato illegalmente in Italia e messo a disposizione delle cosche siciliane legate a Cosa Nostra. Gli arresti erano scattati a luglio scorso a carico di 11 persone. Molte di loro hanno scelto il processo con rito abbreviato (formula che prevede lo sconto di un terzo della pena) che si è chiuso questa mattina con 9 condanne e un patteggiamento.

