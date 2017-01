Milano, 7 gen. (askanews) - Un pensionato di 91 anni, affetto da morbo di Alzheimer, è stato trovato morto dai carabinieri della Compagnia di Seregno nell'alveo del fiume Bevera a Briosco, in Brianza. Con tutta probabilità a provocare la morte il freddo, anche se al momento del ritrovamento aveva una ferita, compatibile con la caduta. L'uomo si era allontanato da casa in ciabatte e maglione nel pomeriggio del sei gennaio, senza che la moglie se ne accorgesse. Non vedendolo rientrare è scattato l'allarme. Il ritrovamento solo in mattinata a un chilometro circa da casa.

Il pm non ha disposto l'autopsia ma solo l'esame esterno.