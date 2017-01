Roma, 19 gen. (askanews) - "Se il sindaco Sala incontrerà il direttore generale Rai Campo Dall'Orto, lasci perdere questioni già sconfessate dai vertici e senza fondamento come l'eventuale spostamento di redazioni giornalistiche Rai (Tg2) a Milano, piuttosto si informi con il dg Rai sulla situazione di Rai Sport e sul rischio che magari qualcuno in commissione di Vigilanza possa chiedere conto del sottoutilizzo della redazione sportiva di Milano e del perché non venga trasferito tutto a Roma". Lo scrive il deputato Pd Michele Anzaldi, in un post su Facebook.

"Rai Sport, infatti, mantiene nel capoluogo lombardo una redazione ridotta, con una ventina di giornalisti, il cui utilizzo - prosegue il segretario della commissione di Vigilanza - appare sempre più fittizio, tanto che le trasmissioni sportive realizzate negli studi milanesi vedono il massiccio arrivo da Roma di conduttori, curatori e collaboratori, con costose trasferte e aggravio di spese".

Anzaldi suggerisce quindi a Sala di "chiedere conto del perché il presidio sportivo di Milano abbia una funzione fantasma, che potrebbe portare a chiedere il rientro di tutte le attività a Roma per evitare sprechi inutili e disorganizzazione. Il sindaco di Milano potrebbe concentrarsi su questo, invece di inseguire propositi fantasma contenuti nel piano Verdelli, già bocciato dal Cda con conseguenti dimissioni del suo estensore".