Roma, 17 gen. (askanews) - L'Antitrust ha aperto un'istruttoria nei confronti del Consiglio notarile di Milano per accertare l'ipotesi di un'intesa restrittiva della concorrenza. In particolare, attraverso una pluralità di condotte, il Consiglio "avrebbe perseguito l'obiettivo di indurre i notai del distretto a limitare, sotto il profilo quantitativo, la propria attività, così restringendo il confronto concorrenziale tra gli stessi e conducendo, in ultima analisi, ad una ripartizione del mercato e ad una limitazione della concorrenza di prezzo, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90", afferma l'Autorità in una nota.

Per acquisire elementi utili all'accertamento dell'intesa, i funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno eseguito ispezioni nei giorni scorsi presso la sede del Consiglio notarile di Milano, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.