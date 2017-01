Roma, 17 gen. (askanews) - Questa settimana una delegazione della Commissione Antimafia, guidata dalla presidente, on. Rosy Bindi, sarà in missione a Milano in occasione della presentazione dei selezionati per il dottorato di ricerca in "Studi sulla criminalità organizzata" che prenderà avvio presso l'Università degli Studi di Milano.

La missione inizierà giovedì 19 gennaio con una visita alla casa di reclusione di Milano Opera (ore 11:45).

Nel pomeriggio, presso la prefettura di Milano, alle ore 15, avranno inizio delle audizioni della Commissione: saranno ascoltati il prefetto, il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il capo centro della DIA.

Alle ore 16 verrà ascoltato il sindaco di Corsico (MI). Alle 16:30 è prevista una conferenza stampa della Presidente della Commissione, Rosy Bindi.

Le audizioni proseguiranno poi sempre presso la Prefettura di Milano, con il Procuratore generale di Milano, il Procuratore distrettuale ed il procuratore aggiunto della DDA.

Venerdì 20 gennaio, alle 11.30, presso il salone di rappresentanza dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7) si svolgerà la cerimonia di avvio del dottorato di ricerca in "Studi sulla criminalità organizzata".

Oltre alla Presidente della Commissione Antimafia saranno presenti il Rettore dell'Università degli studi di Milano Gianluca Vago, il Presidente della Conferenza dei Rettori, Gaetano Manfredi, il professor Nando dalla Chiesa, che del corso sarà il referente, ed il Presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni.