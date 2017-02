Roma, 10 feb. (askanews) - Un "obiettivo strategico nella lotta alla criminalità nel Nord Italia". Questo il parere del presidente della commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, dopo l'apertura oggi a Brescia della nuova sede operativa della Dia, la Direzione investigativa antimafia che, così, anche per volere del procuratore generale Dell'Osso, ha un nuovo importante centro per la lotta alla criminalità organizzata.

In un messaggio inviato in occasione dell'inaugurazione della nuova struttura, il presidente Bindi ha definito la nuova sede Dia un "traguardo importante" per l'intero comparto della sicurezza. "La Dia in questo territorio - ha ricordato sempre il presidente della commissione Antimafia - si trova ad affrontare una mafia di stampo 'ndranghetista che cerca di penetrare nel tessuto produttivo e sociale e per questo è sempre più sfuggente e insidiosa nella sua capacità di corrompere e infiltrarsi nell'economia legale e nella Pubblica amministrazione".