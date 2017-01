Milano, 27 gen. (askanews) - "L'Autorità nazionale anticorruzione ha espresso 'apprezzamento all'Amministrazione comunale per aver operato nel tavolo tecnico secondo un indirizzo teso a porre in essere ogni possibile adeguamento ai precetti espressi con la delibera 757/2016" e, contestualmente, ha rilevato "il proposito di operare l'allineamento ai rilievi dell'Anac in modo dinamico e persistente nonché secondo i principi di leale collaborazione". Con queste parole comincia e poi si chiude la lettera inviata al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dall'Anac in merito alla realizzazione della linea metropolitana M4, che riporta gli esiti del tavolo tecnico istituito presso l'Autorità proprio su richiesta dell'Amministrazione milanese, in seguito ai rilievi del luglio scorso. Lo ha reso noto Palazzo Marino.

L'Autorità ha rilevato anche l'importanza della scelta del Comune di sottoporre automaticamente le future decisioni più importanti al tavolo tecnico presso Anac, così da favorire le operazioni di monitoraggio e assicurare la massima trasparenza.