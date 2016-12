Milano, 22 dic. (askanews) - MM SpA prosegue l'impegno concreto per la comunità di Amatrice. Oltre al supporto tecnico, l'azienda milanese ha effettuato una raccolta di fondi interna destinando 50.000 Euro alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, finalizzata ad interventi nel comune colpito dal sisma. Lo comunica l'azienda in una nota.

Subito dopo la prima scossa dello scorso 24 agosto, MM SpA ha predisposto un pool di tecnici e amministrativi disponibili che hanno offerto un supporto nelle delicate fasi di ricostruzione dei luoghi devastati per: demolizioni, ripristino di alcuni punti di incontro collettivo (scuole, comunità, ospedali), la messa in sicurezza degli edifici, il coordinamento delle attività di smaltimento delle macerie.

"Un vivo ringraziamento è arrivato, durante l'annuale scambio di auguri aziendali, con una telefonata in diretta del Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi - si legge nella nota - Un impegno che ha fortemente coinvolto anche emotivamente l'azienda, da sempre presente e vicina alle popolazioni nel bisogno, come è avvenuto per il terremoto del Belice".