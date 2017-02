E' un 39enne incensurato. Il garage è in via Bruzzesi

Milano, 2 feb. (askanews) - Un 39enne incensurato è stato arrestato dalla polizia dopo che in un box di sua pertinenza in via Giacinto Bruzzesi a Milano hanno scoperto una sofisticata serra e un chilo di marijuana già pronta. L'uomo era stato fermato poco prima dagli investigatori del commissariato Garibaldi-Venezia del capoluogo lombardo mentre, in via Lecco, consegnava dalla sua auto sette grammi di "erba" a un uomo, che è stato segnalato come assuntore.

In macchina, il 39enne aveva una copia del contratto di affitto del box in zona Giambellino, fatto questo che ha spinto i poliziotti a compiere una perquisizione. L'uomo ha spiegato di aver ceduto gratuitamente la sostanza e ha mostrato agli agenti una prescrizione per l'uso della marijuana rilasciatagli da un medico negli Usa, Paese dove l'uomo ha vissuto. Infine ha rivelato di aver speso circa 20mila euro per l'acquisto della serra e delle varie apparecchiature, e di procurarsi i semi in Olanda e in alcuni negozi di "smart drugs" di Milano, da dove provengono anche i fertilizzanti e tutto l'occorrente per la crescita delle piante.