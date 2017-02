Milano, 24 feb. (askanews) - Livelli di smog alle stelle nell'hinterland milanese e in tutta la Lombardia: nella giornata del 23 febbraio il Pm10 ha toccato i 106 micro grammi per metro cubo nella centralina Arpa di Arese, oltre il doppio del limite massimo di 50 previsto dal protocollo per la qualità dell'aria della regione Lombardia. Anche in città i livelli di inquinamento restano di molto superiori al limite con 79 nella centralina di Milano Pascal, 70 in via Senato e 76 al Verziere. Più basso era il Pm10 a Pioltello-Limito con 59 micro grammi per metro cubo.

L'inquinamento è a livelli record in tutta la regione, non solo a Milano e dintorni: il limite di 50 è stato abbondantemente sforato ovunque. Picchi di Pm10 che superano il doppio del limite si sono registrati anche a Meda, in provincia di Monza e Brianza, mentre a Monza città si è registrato comunque un livello di 99 micro grammi per metro cubo. I valori sono al top anche a Como centro, dove si sono toccati i 93 micro grammi per metro cubo e a Saronno con 96.