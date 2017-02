Milano, 21 feb. (askanews) - In Lombardia all'allarme smog si accompagna quello per la siccità, secondo Coldiretti tra dicembre e gennaio è caduto in media l'80% in meno in un anno, condizione meteo che peggiora l'inquinamento dell'atmosfera. Sono in affanno anche i laghi: il lago di Como è a -27,4 centimetri dallo zero idrometrico rispetto a una media di +9,5 centimetri, il lago d'Iseo è a -11,9 centimetri rispetto a una media di +26,5 centimetri, e il lago Maggiore pur essendo a +21,6 centimetri sopra lo zero idrometrico è sotto di oltre 46 centimetri rispetto alla media del periodo. Resiste invece il lago di Garda con 107,9 centimetri contro una media di 97,4 centimetri.

In provincia di Milano ieri si sono raggiunti i 3 giorni consecutivi di sforamento per le concentrazioni di Pm10 nell'aria, nel Cremonese si è arrivati al nono giorno consecutivo, in provincia di Monza e Brianza al sesto giorno e a Bergamo al quinto giorno. La presenza di polveri nell'aria è favorita anche dall'effetto combinato dei cambiamenti climatici e della ridotta disponibilità pro capite di spazi verdi in diversi centri urbani. A Milano ogni abitante dispone in città di 17,2 metri quadrati di verde urbano a testa, a fronte di una media italiana di 31,1 metri quadrati. Valori più bassi si registrano a Lecco che con 14,1 metri quadrati a testa conquista la maglia nera regionale.

