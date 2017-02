Allarme smog a Milano: Pm10 tre volte sopra la soglia

Milano, 1 feb. (askanews) - Nonostante le deboli precipitazioni, i livelli di polveri sottili a Milano e provincia anche ieri si sono attestati su livelli molto elevati, tre volte superiori al limite consentito di 50 microgrammi per metrocubo: 161 in via Pascal, 159 in via Senato, 155 al Verziere, 143 a Pioltello-Limito. Si tratta del quattordicesimo giorno consecutivo di sforamento, che salgono a 21 da inizio anno su 35 giorni annuali consentiti dalla Ue.

Non va meglio la situazione nel resto della Lombardia con le centraline Arpa che hanno registrato valori di 179 microgrammi per metrocubo a Meda, 200 a Vimercate, 213 a Como, 210 a Merate, 174 a Saronno, 195 a Trezzo sull'Adda e 182 a Varese.