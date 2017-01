Milano, 20 gen. (askanews) - "Il dottorato di ricerca nasce per dare impulso alle conoscenze, alle competenze scientifiche e anche all'inclusione tra i competenti, di giovani che finora non sono conosciuti. E' una spinta importante ad uscire dai luoghi comuni, dalle retoriche e ad acquisire sempre nuovi punti di vista, perché i progetti di ricerca che sono stati proposti io in gran parte non li avrei immaginati". Così Nando Dalla Chiesa ha spiegato ai cronisti il senso del primo dottorato di ricerca in Italia in "Studi sulla criminalità organizzata", organizzato all'Università Statale di Milano. Un corso che nasce dall'impegno di un gruppo di docenti e giovani ricercatori della Statale guidato proprio da Dalla Chiesa, che nel 2008 ha fondato il primo insegnamento universitario in Sociologia della criminalità organizzata in Italia.

"Per noi questo è un traguardo di anni di lavoro e sono convinto che per l'università sia un momento importante perché ho vissuto i decenni in cui era impossibile trovare un docente esperto in queste materie - ha spiegato Dalla Chiesa che è anche direttore del Centro di ricerca interdipartimentale "Osservatorio sulla criminalità organizzata" (Cross) - il fatto che adesso noi offriamo attraverso dei docenti che vengono da sette università diverse, una capacità di giudicarli equamente e di seguirli nel loro lavoro mi sembra un grande traguardo".

Il dottorato è stato presentato questa mattina da Dalla Chiesa insieme con il rettore della Statale, Gianluca Vago, il presidente della conferenza dei rettori delle Università italiane, Gaetano Manfredi, e la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi.

