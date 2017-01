Roma, 23 gen. (askanews) - Alla scoperta di Piacenza in occasione di Sorgentedelvino live. Non solo vini naturali da tutta Italia, ma anche mostre, jazz e gite in battello: alcuni consigli per scoprire Piacenza e i suoi dintorni in occasione della nona edizione di Sorgentedelvino live, dall'11 al 13 marzo 2017 a Piacenza Expo, dove si terrà infatti la nona edizione di Sorgentedelvino live, manifestazione che offre la possibilità di degustare e acquistare vini italiani e internazionali prodotti in modo etico e naturale, rispettando la terra, le persone, il territorio e il consumatore. Visitare la mostra-mercato di vini etici è anche l'occasione per scoprire la città e i suoi dintorni o dedicarsi all'arte, alla musica, alla cultura.

Una giornata di sole primaverile è il momento ideale per varcare le mura cinquecentesche e raggiungere piazza Duomo, dove la cupola della Cattedrale sarà eccezionalmente aperta per poter ammirare da vicino il ciclo di affreschi realizzati dall'artista emiliano il Guercino. Fino al 4 giugno infatti, i Musei Civici di Palazzo Farnese ospitano la mostra "Il Guercino a Piacenza".