Milano, 13 gen. (askanews) - "Non si permettano di toccare l'Anpi, fuorilegge devono essere messe le associazioni come la Do.Ra. di Varese che inneggiano all'apologia di fascismo. Oggi la petizione, domani il corteo di Forza nuova, tutto a due settimane dalla ricorrenza del Giorno della Memoria. Preoccupa il susseguirsi di questo tipo di manifestazioni che dimostrano quanto sia importante promuovere azioni di ricordo perché,come la storia insegna, le discriminazioni, anche quelle più piccole, possono degenerare in xenofobia e razzismo. Domani convintamente il Partito democratico scenderà in piazza a Milano al fianco dell'Anpi per sostenere valori e tradizioni che sono il fulcro della nostra storia". E' quanto si legge in una nota diffusa dal il segretario regionale del Pd lombardo, Alessandro Alfieri, in merito alla petizione contro l'Anpi lanciata dall'associazione dell'estrema destra "Do.Ra" di Varese e alla manifestazione di Forza Nuova che si terrà domani pomeriggio a Milano.