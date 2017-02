Milano, 16 feb. (askanews) - "Dobbiamo puntare su tutto ciò che andrà via da Londra e dobbiamo candidare Milano come capitale europea del post Brexit". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Angelino Alfano durante la conferenza stampa al termine dell'incontro "Italy is now and next" per fare il punto sulla competitività del sistema Paese.

Secondo Alfano "dobbiamo lanciare piano: venite a Milano che è una città con una qualità straordinaria della vita, ma senza avere i colli di bottiglia del sistema Italia. Ad esempio nella giustizia civile, il Tribunale di Milano è a livello di quelli di altri paesi europei. I trasporti in Italia hanno molti problemi, ma qui funzionano bene in particolare la metro. E' sicura come abbiamo dimostrato con Expo e ha una burocrazia smart, che non fa perdere tempo al cliente privato".

Inoltre Milano "ha tutto ciò che serve alle famiglie di dipendenti e di manger, è attrattiva anche per loro con una buona offerta sanitaria e scolastica".

In conclusione, secondo Alfano "bisogna fare squadra con tutti gli enti locali e le istituzioni. Non ci si può fermare nella competizione con le altre capitali europei. Bisogna utilizzare il metodo Milano che ha la sua forza nella sinergia e che ha portato al successo di Expo".