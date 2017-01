Al via saldi a Milano, niente code per occasioni di fine stagione

Milano, 5 gen. (askanews) - Al via i saldi di fine stagione che quest'anno coincidono con la coda delle vacanze natalizie. A Milano, in una giornata soleggiata per quanto sferzata da un vento freddo, il primo giorno di sconti non ha fatto registrare assalti alle boutique o alle catene del centro, complice anche il fatto che molti sono ancora via. Anche davanti agli ingressi delle grandi firme del quadrilatero della moda, in genere prese d'assalto soprattutto da turisti stranieri, non c'era da attendere per entrare.

E questo avvio tiepido, a cui per altro fanno da contraltare notizie di code in autostrada in uscita verso grandi centri commerciali come quello di Arese o il più grande Outlet di Italia quello di Serravalle, sembra in linea con le stime diffuse da FederModaMilano su questa stagione di saldi. Per la federazione le vendite complessive si attesteranno intorno ai 432 milioni di euro, con acquisti medi per famiglia di 362 euro e 167 euro a persona. Su Milano e area metropolitana si stima un calo di almeno il 2% delle spese per ogni famiglia rispetto al 2016. Di sicuro almeno per questo primo giorno c'erano più persone in coda per le mostre di Palazzo Reale che per i saldi di fine stagione.