Milano, 22 feb. (askanews) - Arriva a Milano "Il Clan delle divorziate" una delle commedie di maggior successo negli ultimi anni in Francia. Ha debuttato a Tolosa nel 2004 e nel 2009 è andato in scena contemporaneamente in 11 città della Francia. L'evento si è ripetuto nel 2014, anno in cui il Clan ha varcato i confini della Francia per approdare in Italia. Il progetto è di portare in scena questa commedia molto divertente e accattivante in 20 paesi del mondo nell'arco di tre anni.

Il clan delle divorziate tornerà per la seconda volta in Italia e ancora una volta sarà protagonista Milano - Lo spettacolo sarà in scena dal 22 febbraio 2017 al Teatro Leonardo - in questa edizione, Milano, accoglierà la commedia con tre interpreti d'eccezione: Jessica Polsky, Stefano Chiodaroli e Rossana Carretto. La regia è firmata da Vittorio Borsari. Le Clan des divorcées, divertentissima commedia scritta da Alil Vardar, racconta la storia di tre donne da poco divorziate e molto diverse tra loro, costrette dalle circostanze a condividere sia un appartamento che gli alti e bassi della loro nuova vita da single. La loro convivenza risulterà esplosiva! Un tema classico? Non del tutto: una delle donne è interpretata da un uomo e questo dona alla commedia un carattere unico.

Un tema universale, tre personaggi fuori dalle righe e humor come protagonista assoluto.