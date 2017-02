Milano, 8 feb. (askanews) - Con un provvedimento approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Agricoltura Gianni Fava, sono stati stanziati 1,7 milioni di euro per il settore vitivinicolo. Destinatari del provvedimento micro, piccole e medie imprese agricole e di trasformazione, grandi imprese con meno di 750 occupati e un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

"In tempi record abbiamo aperto la misura investimenti sull'ocm del settore vitivinicolo - ha commentato l'assessore all'Agricoltura Gianni Fava - che da tempo i nostri viticultori aspettavano. La conferenza Stato - Regioni si è pronunciata il 2 febbraio e noi, la settimana dopo, abbiamo scelto di aprire il bando che andrà incontro alle sempre forti esigenze di ammodernamento degli impianti e di commercializzazione del vino, in una logica che tenda a privilegiare l'aumento della competitività di una regione come la Lombardia sempre più leader sui mercati nazionali e internazionali per produzione qualitativa e non per quantità".

I contributi previsti sono finalizzati a investimenti, materiali e immateriali, in impianti di trattamento, infrastrutture vinicole e per interventi finalizzati alla commercializzazione del prodotto. Il contributo è destinato a coprire spese per investimenti tra i 5.000 e i 200.000 euro, con un sostegno massimo del 40 per cento per le piccole e medie imprese, e un 20 per cento massimo per le imprese più grandi.