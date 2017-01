Milano, 25 gen. (askanews) - Agroalimentare, a Milano cresce il business, quasi mezzo miliardo in più in un anno. Secondo un'elaborazione della Camera di commercio meneghina, aumenta il fatturato che vale 44 miliardi sui 68 della regione e 271 a livello nazionale (in 12 mesi rispettivamente più 400 milioni, mezzo miliardo e un miliardo). A Milano sono 12 mila le imprese con 134 mila addetti, in regione 71 mila con 270 mila addetti e in Italia un milione con 2 milioni di lavoratori. Nei primi nove mesi del 2016, Milano ha esportato prodotti nel settore food per un miliardo di euro, su 4 miliardi in Lombardia e 28 in Italia.

In Lombardia, 46 mila imprese operano nell'agricoltura, 6 mila sono negozi alimentari come supermercati, 6 mila nell'industria alimentare e delle bevande. Brescia ha 14 mila imprese e 29 mila addetti, Milano 12 mila imprese con 134 mila addetti, Mantova 9 mila imprese e 17 mila addetti, Pavia 8 mila imprese e 12 mila addetti, Bergamo 8 mila imprese e 20 mila addetti, Cremona 5 mila imprese e 12 mila addetti. A livello nazionale le imprese in Italia si concentrano a Bari (35.194), Napoli (29.995), Foggia (29.249), Roma (27.763), Salerno (24.633) e Cuneo (23.254). Ai primi posti per addetti: Milano (134 mila), Bari (66 mila), Roma (65 mila), Verona (60 mila), Cuneo e Napoli (quasi 55 mila).

Nei primi nove mesi del 2016 è di 4 miliardi l'export del settore agroalimentare lombardo, su un totale italiano di 28 miliardi, un dato in crescita rispetto all'anno precedente (+3%, 124 milioni in più). Per l'export, Bergamo ha avuto un business estero di 586 milioni, Mantova e Brescia di oltre 400. Prime aree nel mondo destinatarie dei cibi lombardi: Unione Europea (3 miliardi circa), il nord America, che vale quanto gli altri Paesi europei non comunitari, inclusa la Russia, con oltre 400 milioni, l'Asia orientale con 255 milioni.