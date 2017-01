Milano, 28 gen. (askanews) - Un trentenne di Busto Arsizio è stato arrestato per la seconda volta in pochi giorni dalla polizia per avere aggredito la sua ex e opposto resistenza agli agenti intervenuti per fermarlo. Il secondo episodio risale a ieri pomeriggio, quando la pattuglia è intervenuta nel negozio in cui la donna lavora poiché il trentenne, che non si rassegnava alla separazione, si era presentato in condizioni precarie, probabilmente dovute all'abuso di alcool, rivolgendo alla donna minacce di morte alternate a frasi d'amore.

La scena non è sfuggita ad alcuni passanti che, preoccupati dallo stato di forte agitazione dell'uomo e dall'impotenza della donna che pressata dall'ex non riusciva a chiamare i soccorsi, hanno contattato la sala radio del commissariato. I poliziotti, che avevano arrestato il trentenne già lo scorso 9 gennaio in analoghe circostanze, hanno tentato di calmarlo, ma vista la sua furia incontrollabile hanno deciso di condurlo in ufficio per allontanarlo dalla donna.

L'uomo non si è però tranquillizzato, anzi ha rivolto anche ai poliziotti minacce di morte, divincolandosi e scalciando per non essere perquisito e scagliandosi contro porte e arredi. Per questo sono scattate le manette per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.