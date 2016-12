Milano, 27 dic. (askanews) - L'aeroporto di Bergamo ha raggiunto oggi la quota di 11 milioni di passeggeri transitati in un anno, la più alta di sempre nella sua storia, consolidando la terza posizione in classifica degli scali italiani dopo Roma Fiumicino e Malpensa.

Il nuovo record è stato festeggiato nell'area del ckeck-in dell'aerostazione, con la premiazione di un passeggero, Alessandro Galletti, 29enne milanese, in partenza per Mosca con un volo Pobeda Airlines per Mosca. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale Emilio Bellingardi e dall'aviation director Giacomo Cattaneo, che gli hanno consegnato una targa e una card gratuita per l'accesso alle Vip Lounge aeroportuali e un biglietto omaggio da Pobeda Airlines.

L'anno 2016 è destinato a chiudersi con un consuntivo di 11 milioni e 100mila passeggeri circa, con un incremento del 6,9 per cento rispetto al 2015, il più alto trend di crescita a livello nazionale. Un risultato ottenuto pochi giorni dopo la consegna a Sacbo, la società che gestisce lo scalo aereo, della nuova versione del Certificato di Aeroporto, e che attesta il possesso delle caratteristiche richieste dal nuovo modello europeo, ottenuto dall'aeroporto di Bergamo dopo Roma Fiumicino e assieme all'aeroporto di Venezia.

Il trasporto delle merci aeree si attesta sulle 117mila tonnellate, con una contestuale diminuzione nei movimenti aerei cargo nell'ordine del 4,9 per cento, corrispondenti a 440 voli in meno operati nel corso dell'anno.

Nel 2017 sono programmate 114 destinazioni servite dallo scalo, mentre il budget di esercizio prevede un incremento di fatturato del 9 per cento rispetto al 2016, per un totale di 135 milioni e un margine operativo lordi di oltre trenta milioni. Previsti inoltre investimenti per circa 25 milioni, dei quali 5 dedicati a infrastrutture di volo e 6,4 al completamento del parcheggio P3, la cui capienza passerà da 3.000 a 5.000 posti auto.