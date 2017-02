Milano, 8 feb. (askanews) - Sarà una apertura in grande stile quella della 56esima edizione del Salone del Mobile, l'ultima sotto la presidenza di Roberto Snaidero, alla guida di Federlegno dal 2011. Toccherà infatti per la prima volta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurare l'appuntamento che per 5 giorni, dal 4 al 9 aprile, farà di Milano la capitale mondiale del design e dell'arredo.

Per questa 56esima edizione è prevista la partecipazione di 2mila espositori, il 30% dei quali dall'estero, su una superficie di 200mila metri quadrati, nel quartiere di Fiera Milano a Rho. L'appuntamento, che si conferma anche quest'anno nella sua formula di successo presa a modello dallo stesso Comune di Milano per altri settori come il food o la moda, quest'anno vede la presenza delle due biennali, Euroluce e Workplace 3.0 che si aggiungono alle altre tre manifestazioni fisse, il Salone Internazionale del Mobile, quello del Complemento d'Arredo e SaloneSatellite. Quest'ultimo quest'anno compie vent'anni e per l'occasione sono stati organizzati due eventi, la Collezione SaloneSatellite 20 anni, una speciale edizione di pezzi fatti disegnare appositamente da designer internazionali, che hanno visto gli esordi della loro carriera al SaloneSatellite, e SALONESATELLITE. 20 anni di nuova creatività, una mostra alla Fabbrica del Vapore, a cura di Beppe Finessi che espone i pezzi presentati durante le venti edizioni del SaloneSatellite come prototipi e poi entrati nel mercato.

Ad affiancare l'offerta commerciale due eventi dedicati alle due biennali: il primo, a cura di Ciarmoli Queda Studio è intitolato DeLightFuL che sta per Design, Light, Future, Living, e sarà accompagnato da un corto d'autore ispirato al fantasy firmato dal pluripremiato regista Matteo Garrone. Laltro evento, A Joyful Sense at Work, a cura di Cristiana Cutrona, racconta la visione dello scenario evolutivo dell'ambiente ufficio del futuro, rifondando con contenuti innovativi la teoria della progettazione del prodotto ufficio e degli spazi lavorativi attraverso quattro installazioni.

Prosegue anche quest'anno l'attenzione e la riscoperta del classico. Dopo il lancio con successo alla scorsa edizione di xLux - il settore dedicato al lusso senza tempo riletto in chiave contemporanea - il Salone propone nuovo format per il mobile e complemento classici, nei padiglioni 2 e 4. Una "promenade" accompagnerà il visitatore in un ambiente che attinge a valori ai valori della conoscenza, dell'artigianalità, della maestria nell'arte di realizzare mobili e oggetti in stile classico. Ad accompagnare il nuovo Classico saranno riproposti il teatro e una stanza di Before Design: Classic, progetto presentato con successo alla scorsa edizione del Salone del Mobile.Milano, unitamente al corto del pluripremiato regista Matteo Garrone.

"Ci sono tante novità sia all'interno del Salone del Mobile che fuori in città - ha detto il presidente Snaidero - e credo che questo faccia parte del know how del Salone, unire assieme alla presentazione del prodotto la cultura". E proprio questo know how vede coinvolta in prima linea la città di Milano che in quei giorni si anima di turisti, addetti ai lavori e curiosi che prendono partecipano al Salone e Fuorisalone e che, soprattutto, da questo settore trae linfa per la propria economia, come ha spiegato il sindaco Beppe Sala: "E' l'appuntamento più importante per Milano che si inserisce in un palinsesto primaverile molto importante. Ci sono dei dati che mi sembrano interessanti: un altissimo numero di designer che trova lavoro nel primo anno e un numero significativo di laureati stranieri che scelgono di rimanere a Milano a prova che questo settore ha buone prospettive per il futuro importantissime per la nostra città".