Milano, 2 feb. (askanews) - "Ho molto riflettuto e non ho risentimenti verso il Tribunale che mi ha strappato mio figlio, ma non smetterò mai di lottare per il mio bambino". E' l'appello che Martina Levato, l'ex studentessa della Bocconi pluricondannata per una serie di aggressioni con l'acido messe a segno a Milano tra il novembre e il dicembre 2014 insieme al suo ex amante Alexander Boettcher, ha lanciato questa mattina ai giudici della sezione famiglia e minori della Corte d'Appello di Milano.

La speranza dell'ex bocconiana, assistita dall'avvocato Laura Cossar, è quella di ottenere un ribaltamento della sentenza del Tribunale dei Minorenni che a ottobre scorso aveva tolto il figlio alla cosiddetta "coppia diabolica" disponendo l'adozione del piccolo a una famiglia estranea. La sua richiesta è quella di sospendere l'esecutività di quella decisione e di essere collocata insieme al figlio all'Icam, l'istituto di custodia attenuata per le madri detenute. In subordine Martina ha chiesto l'affido del piccolo a una famiglia esterna, ma con la possibilità per lei di incontrarlo periodicamente. E, in estremo subordine, di affidare il piccolo ai nonni materni. Tra l'altro, l'avvocato Cossar ha manifestato la necessità di disporre una nuova perizia sulla capiacità genitoriale di Martina.

All'udienza di questa mattina era presente anche Boettcher, rappresentato dall'avvocato Valeria Barbanti. L'ex broker immobiliare di origini tedesche ha ribadito la sua richiesta di affidare il figlio alla nonna paterna, Patrizia Ravasi. Da parte sua, il sostituto procuratore generale, Maria Grazia Omboni, ha chiesto la conferma dello stato di adozione disposto dal Tribunale dei Minori. Da quanto è filtrato (l'udienza si è celebrata a porte chiuse), i due ex amanti si sono completamente ignorati e non si sono neppure scambiati un saluto. Il verdetto dei giudici potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.