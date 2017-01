Li calunniava per non pagargli un debito di 30mila euro

Milano, 24 gen. (askanews) - Questa mattina i finanzieri di Varese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 39enne commerciante di origini giordane residente a Varese, indagato per aver calunniato alcuni connazionali di far parte di una rete di finanziatori dell'Isis. Secondo gli investigatori, l'arrestato li avrebbe accusati al solo scopo di di non pagare un debito che aveva contratto con loro.

Le indagini, condotte dai militari varesini sotto la direzione ed il coordinamento delle procure di Varese e di Milano, erano iniziate nel marzo 2016, quando l'uomo aveva denunciato di essere stato invitato da alcuni connazionali a recarsi prima in Egitto e poi in Turchia, dove, presso un'abitazione in cui aveva notato guardie armate e bandiere dello Stato Islamico, incontrava un "socio" siriano che aveva già conosciuto. Quest'ultimo, stando sempre al racconto dell'indagato, gli avrebbe chiesto la disponibilità di ricever nel suo negozio di money transfer e call center a Varese, consistenti somme di denaro che poi avrebbe dovuto consegnare ad altri soggetti mediorientale che vivono in Europa. Il riconoscimento di questi ultimi si sarebbe dovuto basare sulla scorta di fotografie che gli sarebbero state inviate via Skype sul proprio cellulare prima di ogni singolo incontro.

Le investigazioni hanno però svelato un'altra storia: le persone denunciate, per procedere all'acquisto di alcuni macchinari industriali, avevano bonificato 30mila euro al 39enne, che se ne era impossessato e per questo era stato denunciato per truffa alle autorità israeliane, le quali avevano emesso, nei suoi confronti, un mandato di cattura.

(segue)