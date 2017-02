Milano, 22 feb. (askanews) - "Sono molto soddisfatto di sottoscrivere questo protocollo, che è importante e utile per gli interlocutori della Regione, perché questi Enti avranno un'interlocuzione diretta, certa e qualificata, attraverso i notai, risparmio di tempo e nessun onere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, questa mattina, a Palazzo Lombardia, alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa fra Regione Lombardia, il Consiglio Notarile di Milano e il Comitato Regionale Lombardo, finalizzato alla semplificazione dei procedimenti relativi al registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti.

Alla sottoscrizione, per il Notariato, hanno preso parte il presidente del Consiglio Notarile di Milano Arrigo Roveda e il presidente del Comitato Regionale Notarile Lombardo Mario Mele.

"E' una semplificazione che anticipa in concreto la riforma Terzo settore, che il Governo sta discutendo - ha sottolineato Maroni -, quindi anche su questo fronte e ancora una volta la Lombardia è anticipatrice".

"Sono certo che, partendo da qui, potremo estendere questa buona prassi e questa collaborazione anche ad altri settori - ha auspicato il presidente lombardo - nell'interesse dei cittadini, degli Enti, soprattutto di chi ha bisogno di interlocuzione rapida e di accorciare i tempi.

"Semplificare vuol dire anche questo - ha detto -: accorciare i tempi e dare risposte certe e sono certo che questo Protocollo lo consentirà".