Milano, 20 gen. (askanews) - È stato firmato il protocollo tra Comune di Milano e Università Bicocca per l'attività di studio e ricerca sul tema delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi comunali. L'obiettivo della Giunta, che ha scelto di avvalersi della collaborazione dei ricercatori dell'ateneo milanese affiancati da alcuni dirigenti dell'Amministrazione comunale, è di arrivare entro il 31 maggio 2018 alla completa revisione del sistema tariffario dei servizi e dei tributi, rimodulando gli scaglioni di reddito e verificando l'applicazione dei requisiti di equità. Azioni che consentiranno la sostenibilità da parte del Comune e la corretta partecipazione dei cittadini alla spesa, rafforzando i meccanismi di controllo nell'utilizzo appropriato delle risorse pubbliche.

Obiettivi sottoscritti in particolare dalla vicesindaco Anna Scavuzzo e dagli assessori Pierfrancesco Majorino (Welfare) e Roberto Tasca (Bilancio), che in prima persona affiancheranno i ricercatori e i dirigenti. L'impegno è di individuare le opzioni strategiche più adatte per rimodulare un nuovo piano tributario e tariffario dei servizi erogati dalle direzioni Educazione e Politiche sociali, come ad esempio refezione scolastica, asili nido, scuole materne, pre e post scuola ma anche sostegno al reddito, sostegno educativo, assistenziale a domicilio, accoglienza in centri, in strutture diurne, in strutture residenziali.

