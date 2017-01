Cattedrale della Fabbrica del Vapore per presentare collezioni

Milano, 12 gen. (askanews) - Il Comune di Milano ha definito le linee di indirizzo del protocollo di intesa con la Camera Nazionale della Moda Italiana per la realizzazione congiunta di iniziative culturali e azioni a sostegno dell'intero comparto della moda uomo/donna per il triennio 2017-2019. Tra le novità proposte dalla convenzione c'è la c'è la messa a disposizione, a partire da giugno, della Cattedrale della Fabbrica del Vapore, oltre alla Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, per la presentazione delle collezioni dei giovani talenti emergenti e gli eventi di rappresentanza.

Nel 2018 è poi prevista poi l'organizzazione di una grande mostra che riguarderà e valorizzerà il "saper fare" italiano raccontato attraverso la ricostruzione delle sinergie che hanno consentito la progressiva creazione di un Sistema Moda italiano conosciuto nel mondo come Made in Italy, sinonimo d'eccellenza e creatività. Tra gli obiettivi principali della convenzione la volontà di rendere più accessibile e fruibile il mondo del fashion system mettendo a punto una serie di iniziative ed eventi collaterali che non riguarderanno più i soli "addetti ai lavori", ma saranno rivolti all'intera cittadinanza.

Fondamentale sarà la prosecuzione dell'attività di valorizzazione e promozione dei giovani talenti attraverso la collaborazione con gli stilisti, le scuole di moda e i principali operatori del comparto produttivo e distributivo anche grazie alla prolungamento del progetto Fashion Hub Market che sostiene e accompagna i marchi emergenti di tutto il mondo nella presentazione delle loro prime collezioni in occasione delle settimane della Moda donna.

Le quattro settimane della moda, quella imminente del 13-17 gennaio dedicata all'uomo, quella di giugno e quelle della moda donna di febbraio e settembre, oltre a tutti gli eventi ad esse collegate, attraggono a Milano più di 1460 aziende, oltre 2800 buyer e 6100 giornalisti da tutto il mondo, per un fatturato complessivo nel 2016 dell'intero comparto moda Italia di 52,9 miliardi di euro, con un export che sfiora quota sui 30 miliardi e una importazione che si attesta sui 20,5 miliardi (dati consuntivo 2015/2016).