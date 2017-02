Accoltella 23enne nel Milanese: arrestato per tentato omicidio

Milano, 6 feb. (askanews) - Un 23enne incensurato è stato ricoverato ieri sera in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) dopo essere stato stato raggiunto da diverse coltellate sferrate alla schiena da un 27enne che è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23.30 in via Alessandro Manzoni a Basiglio, nell'hinterland del capoluogo lombardo, dove la vittima si trovava nei pressi di un locale in compagnia di alcuni amici. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito dai testimoni, il 27enne avrebbe raggiunto il gruppetto, avrebbe preso sotto braccio la vittima e si sarebbe allontanato con lui verso degli alberi, dove lo avrebbe accoltellato al culmine di un'animata discussione. Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre i carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce del 27enne (incensurato) che è stato facilmente rintracciato e arrestato per tentato omicidio. Ignoti al momento i motivi dell'aggressione.