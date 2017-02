Milano, 27 feb. (askanews) - A2A ha registrato nel 2016 un margine operativo lordo superiore a 1,22 miliardi, in crescita di oltre il 16% rispetto all'esercizio precedente. Al netto di proventi non ricorrenti superiori a 100 milioni e degli effetti derivanti dal primo consolidamento per cinque mesi di LGH (circa 32 milioni) la crescita ordinaria è stata superiore al 4,5%. Lo ha reso noto il gruppo, il cui cda oggi ha preso visione dei risultati consolidati preliminari dell'esercizio 2016 e ha approvato i risultati del processo di impairment.

L'utile lordo nel 2016 è pari a circa 350 milioni (76 milioni nel 2015) al netto di svalutazioni nette di asset, avviamenti, partecipazioni e ripristini di valore per complessivi 261 milioni.

Nel dettaglio, le svalutazioni si riferiscono alla centrale di Monfalcone (202 milioni a seguito di conferimento, al fair value, del ramo di azienda in A2A Energiefuture, già comunicato il 29 dicembre 2016) e del risultato dell'impairment test quale approvato dal cda odierno. L'impairment test ha determinato la svalutazione per 68 milioni di alcuni impianti "CCGT", per 37 milioni di alcuni avviamenti e per 5 milioni di partecipazioni. Il ripristino di valore, pari a 51 milioni, si riferisce esclusivamente all'impianto di San Filippo del Mela ( 220kv) a seguito della recente ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi per il quinquennio 2017-2021.

Nel 2016 gli investimenti sono stati in crescita del 22% per un totale di circa 420 milioni, escluso l'importo corrisposto per l'acquisto del 51% della partecipazione in LGH.