Domani la prima visita istituzionale di Gentiloni in città

Milano, 27 feb. (askanews) - È durato circa un'ora l'incontro tra l'ex premier Matteo Renzi e il sindaco di Milano Beppe Sala. I due, a quanto riferiscono alcune fonti, si sono visti a casa del primo cittadino milanese in zona Brera, dopo aver partecipato entrambi alla messa in ricordo di Franca Sozzani in Duomo.

L'incontro cade alla vigilia della prima visita istituzionale del premier Paolo Gentiloni nel capoluogo lombardo, in programma domani.