Milano, 28 feb. (askanews) - I livelli di inquinamento si confermano appena sotto i limiti a Milano, dove da oggi sono sospese tutte le misure straordinarie previste dal primo livello del "Protocollo regionale sulla qualità dell'aria" al quale il Comune di Milano ha aderito. Secondo i dati di Arpa Lombardia relativi alla giornata del 27 febbraio i livelli di Pm10 erano di 44 e 48 micro grammi per metro cubo nelle due centraline milanesi di Verziere e via Senato, mentre nella terza di Pascal è di nuovo stato superato il limite di 50, con 53 micro grammi per metro cubo, come ad Arese, appena fuori Milano. A Pioltello-Limito invece il livello era sotto il limite, a 42.

Le misure anti smog sono state revocate perchè Arpa Regione Lombardia ha attestato che per due giorni consecutivi non è stato superato il limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi per metro cubo: sabato 25 febbraio il livello raggiunto era 28,1 microgrammi al metro cubo e domenica 26 era di 41,4 microgrammi al metro cubo. L'arrivo della pioggia, condizione favorevole alla dispersione degli inquinanti, dovrebbe far migliorare la situazione.

Le misure della fase 1, da oggi sospese, prevedono lo stop ai veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel dalle 7.30 alle 19.30, lo stop alle auto private Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato dalle 9 alle 17 e dei veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato dalle 7.30 alle 9.30. Quando scattano, queste misure e i relativi orari restano in vigore 7 giorni su 7, anche nei festivi infrasettimanali. Inoltre è stato sospeso il limite a 19 gradi per le temperature medie di case e negozi.