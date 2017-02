Livelli appena sotto i 50 micro grammi per metro cubo

Milano, 27 feb. (askanews) - I livelli di inquinamento sono appena sotto i limiti a Milano, dove da ieri, dopo il settimo giorno consecutivo di sforamento, è scattato il blocco alla circolazione dei veicoli più inquinanti previsto dal protocollo regionale sulla qualità dell'aria. Secondo i dati di Arpa Lombardia relativi alla giornata del 26 febbraio i livelli di Pm10 erano di 44 e 41 micro grammi per metro cubo nelle due centraline milanesi di Verziere e via Senato, mentre nella terza di Pascal era di nuovo stato superato il limite di 50. Ad Arese il Pm10 era a 49, appena sotto la soglia di guardia, a Pioltello-Limito 39, 50 nelle centraline di Magenta e Robecchetto, nel Milanese.

A Milano città ieri è scattato il blocco dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel durante tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 19.30, mentre le auto private Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato non possono circolare dalle 9 alle 17 e i veicoli commerciali Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30. È anche in vigore il limite di 19 gradi delle temperature medie nelle abitazioni e nei negozi, provvedimenti che vengono sospesi dopo che limiti di Pm10 tornano sotto i 50 microgrammi al metro cubo per due giorni consecutivi, con l'acquisizione del rilevamento ufficiale il terzo giorno ed efficacia il quarto.

La situazione smog è migliore nel resto della Lombardia, dove i valori sono rimasti al di sotto del limite massimo previsto dal protocollo regionale. Da domani previsto l'arrivo del maltempo, con piogge su tutta la regione secondo Arpa Lombardia: una situazione che favorisce la dispersione degli inquinanti.