In città e regione Pm10 sotto 50 micro grammi per metro cubo

Milano, 10 feb. (askanews) - L'inquinamento resta sotto i 50 micro grammi per metro cubo a Milano e in Lombardia, complice il ritorno della pioggia sulla regione: secondo le rilevazioni di Arpa Lombardia del 9 febbraio il Pm10 nel capoluogo lombardo andava da 37 a 43 micro grammi per metro cubo nelle tre centraline di Senato, Pascal e Verziere. Valori di Pm10 inferiori alla soglia si sono registrati anche nell'hinterland: 37 ad Arese e 35 a Pioltello-Limito. Lo smog in tutta la Lombardia resta sotto il limite minimo stabilito dal Protocollo regionale contro l'inquinamento. Secondo le previsioni meteo di Arpa Lombardia le piogge si attenueranno in serata e nei prossimi giorni ci sarà tempo più asciutto con un rialzo delle temperature massime.