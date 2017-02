A Milano smog resta sotto limiti, sulla Lombardia torna bel tempo

Milano, 7 feb. (askanews) - I livelli di inquinamento restano sotto la soglia dei 50 micro grammi per metro cubo a Milano e in Lombardia: complici le piogge dei giorni scorsi, il Pm10 si conferma in calo nei dati rilevati lunedì 6 febbraio dalle centraline Arpa. A Milano Senato e Verziere il Pm10 era di 40 e 39, non rilevato il valore di Milano Pascal, mentre il Pm 2.5, il particolato più fine e più pericoloso, era di 34 e 35 nelle due centraline della città. Valori simili sono stati registrati anche nell'hinterland milanese: ad Arese il Pm10 era fermo a 45, a Pioltello-Limito a 32.

Per quanto riguarda le condizioni meteo, non sono previste piogge in arrivo: oggi è tornato il sereno, dal pomeriggio secondo Arpa Lombardia sono in arrivo nubi ma con precipitazioni assenti sulla Lombardia, o comunque deboli anche nei prossimi giorni.