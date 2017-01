Milano, 31 gen. (askanews) - Le polveri sottili a Milano e provincia non hanno raggiunto ieri i valori record di capodanno, complici i fuochi d'artificio, ma sono comunque più di tre volte superiori al limite consentito di 50 microgrammi per metrocubo: 169 in via Pascal, 165 in via Senato, 149 al Verziere, 164 a Pioltello-Limito. Si tratta del tredicesimo giorno consecutivo di sforamento, che si aggiunge ai primi giorni del 2017.

Nel primo mese dell'anno è stata così raggiunta la quota di 20 giorni oltre i limiti su 35 giorni annuali consentiti dalla Ue. Oggi sono però cadute le prime gocce di pioggia e sono previsti altri cinque giorni di precipitazioni. Condizioni che potrebbero facilitare un abbattimento della concentrazione di polveri sottili.

Non va meglio la situazione nel resto della Lombardia visto che l'Arpa, agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha registrato valori addirittura di 178 microgrammi per metrocubo a Monza-Machiavelli, 171 a Meda, 173 a Vimercate, 155 a Como, 174 a Merate, 160 a Saronno, 168 a Trezzo sull'Adda e 155 a Rivolta d'Adda.