New jersey in cemento e pattuglie forze ordine, esercito e vigili

Milano, 21 dic. (askanews) - Questa mattina il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Milano, presieduto dal prefetto Alessandro Marangoni, ha definito il piano di difesa già delineato nella riunione straordinaria di ieri, individuado "dieci punti di presidio in aree della città molto frequentate in questo periodo di festività". Oltre all'asse che da San Babila arriva fino al Castello Sforzesco passando da piazza Duomo, ci sono anche piazza Gae Aulenti e la Darsena dove saranno disposti, già dalla mattinata di domani, barriere composte da new jersey in cemento che andranno a sommarsi ai presidi già attuati dalle forze di polizia, esercito e polizia locale.

La prefettura sottolinea che il "controllo delle aree che ospitano i mercatini rionali, settimanali e natalizi, sarà invece garantito attraverso la rimodulazione dei servizi di vigilanza a cura delle cosiddette 'pattuglie miste' che continueranno ad assicurare, comunque, la vigilanza e il controllo delle aree periferiche, disposti nello scorso mese di novembre".