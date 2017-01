Milano, 16 gen. (askanews) - Il valore dell'impegno antinazista e antifascista di Milano, città Medaglia d'oro alla Resistenza, sarà ricordato tutto l'anno. Lo prevede l'iniziativa, "Milano è memoria", piattaforma di eventi dedicati alla memoria della Shoah e di tutte le altre violenze, sulla quale confluiranno gli appuntamenti sul tema organizzati in città, sia dalle molte associazioni, sia dai municipi, sia dall'Amministrazione stessa. Si parte il 19 gennaio alle 12 in Corso Magenta 55 con la posa della prima di sei "Pietre di inciampo", sampietrini ricoperti di ottone (realizzato dall'artista Gunter Deming) messi davanti alle abitazioni di deportati nei lager nazisti.

L'indirizzo, oggi sede del gruppo editoriale Cairo, è quello della casa di Alberto Segre, padre della più nota sopravvissuta milanese ad Auschwitz, Liliana Segre. Seguirà la collocazione di altre cinque pietre per l'architetto dello studio Bbpr Gian Luigi Banfi (via dei Chiostri 2), per Adele Basevi Lombroso (via Vespri Siciliani, 71), per Dante Coen (via Plinio, 20), per Melchiorre De Giuli (via Milazzo, 4) e per Giuseppe Lenzi (via Spontini, 8). Ogni sampietrino riporterà nome, anno di nascita, giorno e luogo della deportazione e data di morte. Il calendario di eventi proseguirà attorno a quattro date simbolo: il 27 gennaio con la Giornata della Memoria, il 25 aprile con la Festa della Liberazione, il 9 maggio con il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo e il 12 dicembre con l'anniversario della strage di piazza Fontana.

"Abbiamo scelto da Milano - ha commentato il sindaco, Giuseppe Sala - di dare una marcia in più alla Giornata della memoria. Vogliamo evitare che tutto diventi celebrazione e rito, e fare invece in modo che la memoria entri nella città con tre obiettivi principali: allargare e estendere tema il tutto l'anno, lavorare alla trasversalità delle generazioni, diffondere le iniziative sul territorio". Gli ebrei, ha aggiunto Liliana Segre, raramente quando vanno al cimitero portano un fiore. Di solito portano un sassolino. Da qui l'idea delle Pietre d'inciampo, già 56.000 in tutto il mondo, che saranno "quel sassolino che non abbiamo potuto mettere al cimitero per ricordarli. Un modo per ricordare anche, in un mondo fatto oggi di indifferenza, il loro atto eroico di mettersi controcorrente, la loro scelta di vita difficilissima di andare a combattere, partendo, come scriveva Primo Levi, dalla loro 'tiepida casa'".