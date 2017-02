Milano, 14 feb. (askanews) - Si conferma in aumento lo smog a Milano e hinterland: i valori di Pm10 erano già aumentati nei giorni scorsi, complice l'assenza di piogge. Secondo i dati di Arpa Lombardia del 13 febbraio nelle 3 centraline della città si sono sforati i 50 micro grammi per metro cubo: a Milano Pascal, Senato e Verziere il Pm10 era di 55, 59 e 53, oltre la soglia massima prevista dal protocollo regionale, anche ad Arese il valore era di 51 micro grammi. I limiti sono stati superati anche in altre parti della regione, non sono nell'hinterland di Milano: nella zona di Monza, con un picco di 64 a Meda, a Como Centro con 53, a Gallarate e Saronno nella provincia di Varese.