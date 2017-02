A Milano l'11 febbraio presidio per Numero unico di emergenza 112

Milano, 7 feb. (askanews) - Un presidio in piazza a Milano per far conoscere e promuovere il servizio Nue 112, il Numero unico di emergenza: l'11 febbraio carabinieri, polizia, vigili del fuoco, soccorso sanitario, protezione civile, polizia locale, associazioni del soccorso e l'associazione socio educativa "Ragazzi On The Road" saranno all'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele in occasione della giornata europea del 112, che nel 2016 a Milano ha ricevuto quasi due milioni di chiamate.

Il presidio ha l'obiettivo di far conoscere il numero unico 112 e far scaricare l'app Where Are U, ma anche di testimoniare la coesione tra le forze coinvolte. Sono sempre di più le persone che utilizzano il 112 ma ancora un'importante fetta di popolazione non conosce o non sa utilizzare al meglio il servizio, che a breve sarà disponibile in tutta Italia. L'11 febbraio sarà, a Milano e in tutta Europa, il "112 day". L'evento è anticipato dall'illuminazione del grattacielo Pirelli con la scritta "112 day " il 10 e l'11 febbraio 2017.

L'11 febbraio, perchè 11-02, di ogni anno è la data individuata dalla Commissione europea come "One one two day", la giornata dedicata al Numero unico dell'emergenza 112. In questa data molte città europee organizzano iniziative. In Italia non è mai stato fatto nulla in considerazione del fatto che era operativo nella sola Lombardia, ma entro il 2017 altre regioni avvieranno il 112, tutto il Lazio (a Roma è già operativo), il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, il Trentino, l'Alto Adige e le Marche.